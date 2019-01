बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार (11 जनवरी) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी वार किया। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि राहुल और उनकी पार्टी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) का विरोध ऐसे किया, जैसे घुसपैठिए उनके मौसेरे भाई लगते हों। रामलीला मैदान में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में वह बोले, “असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी। हमने उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) शुरू किया, जो कि घुसपैठियों को चिह्नित करने की व्यवस्था है। सिर्फ असम में 40 लाख प्रथम दृष्टया घुसपैठिए चिह्नित किए गए। अच्छा लगा, जब अखबारों में आंकड़ा आया। मैं अभिनंदन करने के भाव से राज्यसभा पहुंचा, पर राहुल बाबा एंड कंपनी ने इस पर हाय-तौबा मचाई। वे लोग बोले- ये लोग कहां जाएंगे, कहां रहेंगे और क्या खाएंगे? जैसे वे (घुसपैठिए) उनके मौसेरे भाई लगते हों।”

महागठबंधन पर भी बोला बड़ा हमलाः शाह ने कहा, “महागठबंधन महज एक ढकोसला है। उसके पास न तो नेता है और न ही नीति है। एक दूसरे का मुंह न देखने वाले आज हार के डर से एक साथ आ गए हैं। वे जानते हैं कि अकेले नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन नहीं है।”

यूपी में 74 सीटें लाएगी बीजेपीः आगामी चुनाव को लेकर वह बोले, “2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव है। दो विचारधाराएं आमने-सामने हैं। यह वैचारिक युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला है, इसीलिए मैं मानता हूं कि इसे जीतना बहुत महत्वपूर्ण है।” शाह ने इसी के साथ दावा किया कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 से 74 सीटें बीजेपी की होंगी।

