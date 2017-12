वीडियो: गुजरात-हिमाचल में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर की फायरिंग

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। देशभर के पार्टी दफ्तरों में पार्टी नेताओं ने जश्न मनाया। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाने के लिए खुलेआम फायरिंग की। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें स्थानीय नेता और कार्यकर्ता फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खुलेआम फायरिंग करने पर किसी पार्टी नेता के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। गुजरात की 182 विधानसभा में भाजपा को 99 व कांग्रेस को 77 और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को 44 एवं कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं। गुजरात में पिछले 22 साल से बीजेपी का राज है और इस जीत ने पार्टी का कार्यकाल 5 साल और बढ़ा दिया है।

WATCH | BJP leaders and volunteers did celebratory firing to mark their party’s victory #TNEXCLUSIVE pic.twitter.com/HBfo0Jhc58

— TIMES NOW (@TimesNow) December 19, 2017