Uttarpara Assembly Election Result 2026 (उत्तरपाड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Kanchan Mullick को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Prabir Kumar Ghosal को उम्मीदवार बनाया। उत्तरपाड़ा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के कंचन मल्लिक ने जीत हासिल की थी। उत्तरपाड़ा सीट पर हार जीत का अंतर 35989 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रबीर कुमार घोषाल को हराया था।

उत्तरपाड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Uttarpara Election Result 2026

यहां देखें उत्तरपाड़ा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Uttarpara (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dipanjan Chakraborty Rs 2,16,21,377 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Minakshi Mukherjee Rs 5,78,456 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 19 42 Post Graduate Sirsanya Bandopadhyay / Cases Age Education 0 38 Post Graduate Subharanjan Shikari Rs 3,781 ~ 3 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Subrata Mukhopadhyay Rs 40,33,624 ~ 40 Lacs+ / Rs 4,09,200 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 72 Graduate Suman Paul / Cases Age Education 0 26 Graduate Tapan Chowdhuri Rs 4,12,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 12th Pass

उत्तरपाड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Uttarpara Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उत्तरपाड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kanchan Mullick 2016 Prabir Kumar Ghosal 2011 Anup Ghosal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।