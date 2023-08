Uttar Pradesh: इंडिया vs BJP के बीच घोसी में पहला मुकाबला, आज अखिलेश ने किया प्रचार, जानिए किसका पलड़ा भारी

Uttar Pradesh: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधि‍त क‍िया।

फोटो : पीटीआई

