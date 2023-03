Uttar Pradesh: स्वार और छानबे सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, आजम खां के बेटे की सदस्यता जाने के बाद हुई थी खाली

साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार से चुनाव जीते थे लेकिन सजा होने के कारण उनकी विधायकी चली गई और अब उपचुनाव हो रहा है।

तस्वीर का इस्तमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (फोटो- द इंडियन एक्स्प्रेस)

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram