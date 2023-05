UP Nikay Chunav Result 2023: यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात

UP Nagar Nikay Chunav Result 2023: यूपी निकाय चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

UP Nikay Chunav Result 2023: निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी गई है। तस्वीर वाराणसी के नवीन मंडी स्थल की है। (फोटो सोर्स: ANI)

UP Nikay Chunav Results 2023: उत्तर प्रदेश नगर निकाय की मतगणना शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां सियासी दलों ने स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थल के बाहर अपने कार्यकर्ताओं का पहरा लगाया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं। राजधानी लखनऊ से समेत सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। Also Read UP Nikay Chunav Result 2023 Live: वोटों की गिनती शुरू, 17 नगर निगमों पर पूरे देश की नजर मथुरा में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मथुरा में की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यूपी निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया, “मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस बल की तैनाती है, वैध पास वालों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर मनाही है। विजय जुलूस पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है।” मुरादाबाद में PAC की दो टीमें तैनात मुरादाबाद में मतगणना को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया, “मुरादाबाद यहां 4 केंद्रों पर मतगणना होगी। 1249 कांस्टेबल, 200 सब इंस्पेक्टर, 32 इंस्पेक्टर और PAC की 2 टीमों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र के पास सिर्फ वैध पास वालों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी।” गोरखपुर डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दी जानकारी गोरखपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, “आज गोरखपुर में 11 नगर पंचायत और एक नगर निगम की मतगणना होगी। मतगणना 8 बजे से शुरु होगी। 2-4 बजे तक परिणाम आ जाएंगे।” लखनऊ में कुल 6 मतगणना स्थल लखनऊ में कुल 6 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा रमाबाई अंबेडकर मैदान है, जहां मेयर और पार्षद पदों के लिए काउंटिंग होनी है। इसके अलावा बाकी पांच मतगणना स्थल पर 10 नगर पंचायतों के वोट गिने जाएंगे। बसपा के नगर अध्यक्ष अखिलेश अंबेडकर ने आरोप लगाते कहा कि प्रशासन ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में धांधली की, उसमें देखा गया कि प्रशासन के लोग अपनी गाड़ियों में छेनी-हथौड़ी लेकर पहुंचे थे, निश्चित तौर पर यहां का माहौल जो देखा हुआ है उससे सत्ता पक्ष के ऊपर संदेह भी है। पूरे प्रदेश में बसपा के पक्ष में माहौल: अखिलेश अंबेडकर अखिलेश अंबेडकर ने कहा कि पूरे प्रदेश में बसपा के पक्ष में माहौल है और बीजेपी इस वक्त जिस तीसरे इंजन की सरकार की बात कर रही है, उसमें जनता तीसरे इंजन की सरकार बसपा के हाथ में चाहती हैं, इसीलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को शिफ्ट के अनुसार यहां लगाया है। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम ने कहा कि हमारी टीम लगातार नजर रखती है कि जो लोग इस काम से जुड़े हैं। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया था मतगणना स्थल का जायजा शुक्रवार को लखनऊ डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मतगणना स्थल का जायजा लिया था। डीएम ने कहा था कि मतगणना स्थल पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। किसी भी तरह से कोई व्यक्ति नकारात्मक तरीके से इस प्रक्रिया को दूषित न कर सके, इसके पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर पर एसी का भी इंतजाम किया गया है, जिससे किसी को असुविधा न हो।

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram