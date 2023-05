UP Nikay Chunav Result 2023: सपा MLA ने थाने में की थी BJP नेता के पति की पिटाई, गौरीगंज में सैकड़ों वोट से आगे पत्नी रश्मि सिंह

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की गौरीगंज नगरपालिका सीट पर भाजपा उम्मीदवार रश्मि सिंह ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार तारा देवी को दो हजार से अधिक वोटों से पीछे छोड़ दिया है।

समाजवादी पार्टी विधायक ने बीजेपी नेता पर किया हमला (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

UP Nagar Nikay Chunav Result 2023: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की मतगणना के बीच अमेठी के गौरीगंज नगरपालिका सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रश्मि सिंह आगे चल रही हैं। उनके पति दीपक सिंह को हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पुलिस वालों के सामने थाना परिसर में जमकर पीटा था। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram