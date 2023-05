UP Nagar Nikay Chunav Result 2023: मतगणना शुरू, निर्विरोध जीते BJP के 8 नगर निगम पार्षद, जानें कहां- किसकी बढ़त

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आए परिणामों के मुताबिक नगर निगम पार्षदों की 8 सीटों पर BJP के उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं।

UP नगर पालिका की 8 सीटों पर BJP के उम्मीदवार निर्विरोध जीते। (Photo- Indian Experess)

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram