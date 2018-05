UP Chunav Result 2018, Assembly By Election Result 2018, Assmebly UP Chunav Bypoll Result 2018: गुरुवार को 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों के लिए हुए उप चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 9 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर बीते सोमवार को हुए उप चुनाव चुनाव बेहद अहम हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने अपने शासन वाले राज्यों के अलावा उन प्रदेशों में भी जोर लगाया है, जहां वह अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। केरल और पश्चिम बंगाल ऐसे ही राज्य हैं। इन राज्यों में अपेक्षाकृत कमजोर मौजूदगी के बावजूद बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

पश्चिम बंगाल के महेशताला और केरल के चेंगनूर में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। बता दें कि इन सीटों के अलावा बिहार के जोकिहाट, झारखंड के गोमिया और सिल्ली, महाराष्ट्र के पालस कड़ेगांव, यूपी के नूरपुर, मेघालय के अमपती, उत्तराखंड के थराली और पंजाब के शाहकोट विधानसभा क्षेत्र में भी उप चुनाव हुए थे।

Lok Sabha By Election Result 2018 LIVE UPDATES

मेघालय के अमपती सीट की बात करें तो इसे पूर्व सीएम मुकुल संगमा ने खाली किया है। उन्होंने अमपती और सॉन्गसक से चुनाव लड़ा था। उन्होंने अमपती की सीट छोड़ दी। यहां तीन कैंडिडेट एनपीपी के सीजी मोमिन, कांग्रेस से मियानी डी शिरा और निर्दलीय उम्मीदवार शुभांकर कोच मैदान में हैं। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों सिल्लिया और गोमिया से कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं। गोमिया में गठबंधन सहयोगी बीजेपी और AJSU के बीच मुकाबला है।

Kairana By Election Result 2018 LIVE UPDATES

पंजाब की शाहकोट सीट अकाली विधायक अजीत सिंह कोहर के निधन की वजह से खाली हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के बीच मुकाबला है। वहीं, बिहार की जोकिहाट विधानसभा सीट पर मुकाबला जेडीयू और आरजेडी में है। आप इन सभी विधानसभा सीटों से जुड़े लाइव अपडेट जनसत्ता डॉट कॉम पर जान सकते हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नतीजों की जानकारी उपलब्ध होगी।

