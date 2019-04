2019 लोकसभा चुनावों को लेकर बयानबाजी और भी तीखी होती नजर आ रही हैं। ऐसे में सोमवार (22 अप्रैल) को अमेठी पहुंचीं स्मृति ईरानी। ईरानी ने अमेठी की जनता को जूते तोहफे में दिए। जो प्रियंका गांधी वाड्रा को बिलकुल पंसद नहीं आया और वो अमेठी की जनता से बात करती नजर आईं। हालांकि इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी भी कुछ दूरी पर ही उनके पीछे खड़ी थीं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है।

स्मृति ईरानी का प्रियंका पर वार: दरअसल अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने एक के बाद एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला किया। स्मृति ने कहा- एक्टर मैं रह चुकी हूं तो नाटक प्रियंका जी न ही करें तो बेहतर है। जहां तक बात उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने के लिए जूता नहीं था, तो कृपा करके अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो खुद जाकर देख लें कि क्या सच है और क्या झूठ।

#WATCH Union Min Smriti Irani: Call all the relatives you have,be it from India,from Italy or from any part of the world.People of India will do justice&they have already decided to choose Pradhansevak again,but this time whole Gandhi family will also be given a strong message." pic.twitter.com/ocp1H1CSHQ

— ANI UP (@ANINewsUP) April 22, 2019