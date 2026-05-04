Uluberia Uttar Assembly Election Result 2026 (उलुबेरिया उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। उलुबेरिया उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Nirmal Maji को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chiran Bera को उम्मीदवार बनाया। उलुबेरिया उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. निर्मल माजी ने जीत हासिल की थी। उलुबेरिया उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 21003 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार चिरन बेरा को हराया था।

उलुबेरिया उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Uluberia Uttar Election Result 2026

यहां देखें उलुबेरिया उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Uluberia Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उलुबेरिया उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashok Dalui Rs 10,70,500 ~ 10 Lacs+ / Rs 20,000 ~ 20 Thou+ Cases Age Education 1 66 5th Pass Bimal Kumar Das Rs 33,01,408 ~ 33 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 12th Pass Chiran Bera / Cases Age Education 4 38 10th Pass Kalyani Haldar Rs 12,08,497 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 12th Pass Mihir Nebu Rs 22,046 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Nandalal Ghuku / Cases Age Education 0 42 5th Pass Nirmal Maji Rs 2,36,597 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 8th Pass Ritwik Polley Rs 52,760 ~ 52 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Satyajit Polley / Cases Age Education 0 33 12th Pass

उलुबेरिया उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Uluberia Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उलुबेरिया उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Nirmal Maji 2016 Dr. Nirmal Maji 2011 Nirmal Maji

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।