Uluberia Purba Assembly Election Result 2026 (उलुबेरिया पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया पूर्व विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। उलुबेरिया पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bidesh Ranjan Bose को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Pratyush Mandal को उम्मीदवार बनाया। उलुबेरिया पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिदेश रंजन बोस ने जीत हासिल की थी। उलुबेरिया पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 17126 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रत्यूष मंडल को हराया था।

उलुबेरिया पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Uluberia Purba Election Result 2026

यहां देखें उलुबेरिया पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Uluberia Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उलुबेरिया पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alam Deiyan Sekh Rs 43,40,881 ~ 43 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Post Graduate Barun Patra Rs 5,80,854 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 5th Pass Biswajit Khanra / Cases Age Education 0 48 10th Pass Latiful Rahaman Molla Rs 18,000 ~ 18 Thou+ / Rs 1,89,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 40 Post Graduate Nasir Khan Rs 1,44,66,557 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 6 37 10th Pass Rajib Roy / Cases Age Education 0 57 Graduate Ritabrata Banerjee Rs 3,31,97,176 ~ 3 Crore+ / Rs 32,90,200 ~ 32 Lacs+ Cases Age Education 3 47 Post Graduate Rudra Prosad Banerjee Rs 3,83,707 ~ 3 Lacs+ / Rs 63,523 ~ 63 Thou+ Cases Age Education 4 54 12th Pass Sahajadi Parvin / Cases Age Education 0 50 10th Pass Sk Farhan Aktab Rs 2,35,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 1,56,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 26 Graduate Professional Sukhendu Mondal Rs 27,47,000 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate

उलुबेरिया पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Uluberia Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उलुबेरिया पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bidesh Ranjan Bose 2016 Haider Aziz Safwi 2011 Haider Aziz Safwi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।