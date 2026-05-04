Uluberia Dakshin Assembly Election Result 2026 (उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Pulak Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Papia Dey (ADHIKARY) को उम्मीदवार बनाया। उलुबेरिया दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के पुलक रॉय ने जीत हासिल की थी। उलुबेरिया दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 28438 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पापिया डे (अधिकारी) को हराया था।

उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Uluberia Dakshin Election Result 2026

यहां देखें उलुबेरिया दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Uluberia Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Kumar Barman Rs 1,03,55,765 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Amirul Islam Khan Rs 22,48,500 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 53 10th Pass Intaj Ali Shah / Cases Age Education 0 77 Post Graduate Jayanta Khatua Rs 10,41,540 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Lahabuddin Khan Rs 8,05,725 ~ 8 Lacs+ / Rs 50,000 ~ 50 Thou+ Cases Age Education 1 44 8th Pass Mohit Kar / Cases Age Education 0 76 Graduate Pulak Roy Rs 8,68,36,465 ~ 8 Crore+ / Rs 49,66,980 ~ 49 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Sk Habib Nil / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 5th Pass Sk Julfikar Ali / Cases Age Education 0 36 12th Pass Swami Mangalananda Puri Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Uttam Kumar Mondal Rs 14,34,403 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 8th Pass

उलुबेरिया दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Uluberia Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उलुबेरिया दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Pulak Roy 2016 Pulak Roy 2011 Pulak Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।