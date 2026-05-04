Udharbond Assembly Election Result 2026 (उदहारबोंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की उदहारबोंड विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। उदहारबोंड विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Mihir Kanti Shome को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Ajit Singh को उम्मीदवार बनाया। उदहारबोंड सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मिहिर कांति शोम ने जीत हासिल की थी। उदहारबोंड सीट पर हार जीत का अंतर 2685 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार अजीत सिंह को हराया था।

उदहारबोंड विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Udharbond Election Result 2026

यहां देखें उदहारबोंड की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Udharbond (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उदहारबोंड विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajit Singh Rs 6,47,43,156 ~ 6 Crore+ / Rs 64,39,130 ~ 64 Lacs+ Cases Age Education 0 65 Graduate Dilip Kumar Ree Rs 5,807 ~ 5 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 8th Pass Rajdeep Goala / Cases Age Education 0 42 Graduate Tapas Das Rs 3,96,71,711 ~ 3 Crore+ / Rs 73,88,509 ~ 73 Lacs+ Cases Age Education 0 65 Post Graduate

उदहारबोंड में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Udharbond Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उदहारबोंड में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mihir Kanti Shome 2016 Sri Mihir Kanti Shome 2011 Ajit Singh

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।