Udaynarayanpur Assembly Election Result 2026 (उदयनारायणपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की उदयनारायणपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। उदयनारायणपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Samir Kumar Panja को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sumit Ranjan Karar को उम्मीदवार बनाया। उदयनारायणपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के समीर कुमार पंजा ने जीत हासिल की थी। उदयनारायणपुर सीट पर हार जीत का अंतर 13998 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सुमित रंजन करार को हराया था।

उदयनारायणपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Udaynarayanpur Election Result 2026

यहां देखें उदयनारायणपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Udaynarayanpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उदयनारायणपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Shyam Bar Rs 1,31,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 8th Pass Asit Bakuly Rs 16,000 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 10th Pass Debraj Gayen / Cases Age Education 1 31 Graduate Lakshimikanta Malick Rs 17,600 ~ 17 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Probhakar Pandit Rs 1,22,73,630 ~ 1 Crore+ / Rs 20,50,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 7 47 12th Pass Rakesh Roy / Cases Age Education 0 26 Graduate Samir Kumar Panja Rs 2,90,91,929 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Professional Samir Maiti Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 8th Pass Sasthi Maji / Cases Age Education 2 66 Post Graduate

उदयनारायणपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Udaynarayanpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उदयनारायणपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Samir Kumar Panja 2016 Samir Kumar Panja 2011 Samir Kumar Panja

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।