Udalguri Assembly Election Result 2026 (उदलगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की उदलगुड़ी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। उदलगुड़ी विधानसभा सीट पर इस बार United Peoples Party Liberal ने Gobinda Chandra Basumatari को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bodoland Peoples Front ने Rihon Daimari को उम्मीदवार बनाया। उदलगुड़ी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में United Peoples Party Liberal के गोबिंदा चंद्र बसुमतारी ने जीत हासिल की थी। उदलगुड़ी सीट पर हार जीत का अंतर 4851 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bodoland Peoples Front उम्मीदवार रिहोन दैमारी को हराया था।

उदलगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Udalguri Election Result 2026

यहां देखें उदलगुड़ी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Udalguri (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें उदलगुड़ी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dipen Boro Rs 1,39,22,590 ~ 1 Crore+ / Rs 11,12,113 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Post Graduate Rihon Daimari Rs 9,74,65,206 ~ 9 Crore+ / Rs 1,95,01,106 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 66 Graduate Suren Daimari / Cases Age Education 0 73 Graduate Unike Basumatary Rs 8,000 ~ 8 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 8th Pass

उदलगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Udalguri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें उदलगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Gobinda Chandra Basumatari 2016 Rihon Daimari 2011 Rihon Daimari

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।