Tufanganj Assembly Election Result 2026 (तूफानगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तूफानगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। तूफानगंज विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Malati Rava Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Pranab Kumar Dey को उम्मीदवार बनाया। तूफानगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मालती रावा रॉय ने जीत हासिल की थी। तूफानगंज सीट पर हार जीत का अंतर 31198 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार प्रणब कुमार डे को हराया था।

तूफानगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tufanganj Election Result 2026

यहां देखें तूफानगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tufanganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तूफानगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhola Saha Rs 83,782 ~ 83 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 10th Pass Bibhas Dakua Rs 26,47,400 ~ 26 Lacs+ / Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 29 12th Pass Debendranath Barma / Cases Age Education 0 71 Others Dhananjoy Rava Rs 24,49,215 ~ 24 Lacs+ / Rs 3,79,250 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 64 Others Kabir Hossain Rs 12,59,030 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Maheswar Gayen / Cases Age Education 0 55 Post Graduate Malati Rava Roy Rs 1,07,57,668 ~ 1 Crore+ / Rs 1,17,806 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 12 62 Graduate Prafulla Prodhan Rs 19,44,212 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Illiterate Pramath Sarkar / Cases Age Education 0 59 5th Pass Shibsankar Paul Rs 2,18,37,040 ~ 2 Crore+ / Rs 87,53,748 ~ 87 Lacs+ Cases Age Education 0 46 10th Pass

तूफानगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tufanganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तूफानगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Malati Rava Roy 2016 Fazal Karim Miah 2011 Arghya Roy Pradhan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।