Tripura Panchayat Election Result 2019: पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में बीजेपी की लहर बरकरार है। हालिया पंचायत चुनावों में पार्टी ने 95 फीसदी सीटों पर जीत हासिल की है। पिछले महीने की 27 जुलाई को हुए चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद दिखे। उन्होंने इस जीत का श्रेय ‘‘विकास की राजनीति’’ को दिया है। राज्य में तीन चरण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव हुए थे। इन चुनावों में पार्टी ने 86 फीसदी सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी।

पीएम मोदी ने शुक्रवार (02 अगस्त) को ट्वीट किया, ‘‘त्रिपुरा का भाजपा पर भरोसा कायम है! मैं पंचायत चुनाव में पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए लोगों का धन्यवाद करता हूं… त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में परिवर्तनकारी कार्य कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाल रहे हैं।’’ उन्होंने कड़ी मेहनत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की।

मोदी ने कहा, ‘‘मैं अन्य राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वे त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं से संवाद करें। राज्य में पार्टी की लगातार जीत विकास की राजनीति और लोकतांत्रिक स्वभाव की शक्ति को दर्शाती है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय चुनाव में जीत यह भी दिखाती है कि ‘‘उचित प्रयासों से सब कुछ संभव है।”

राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने ट्वीट कर बताया कि पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम आने के बाद आठ जिलों की कुल 116 जिला परिषद सीटों में से बीजेपी ने कुल 114 सीटों पर कब्जा किया है। 35 प्रखंडों की पंचायत समिति की कुल 419 सीटों में से बीजेपी ने 411 पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही राज्य की कुल 591 पंचायतों को कुल 6,111 सीटों में से 5,916 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है।

बता दें कि ग्राम पंचायत की कुल 6,111 सीटों में से 5728 सीट, पंचायत समिति की 419 सीटों में से 337 और जिला परिषद की 116 में से 37 पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उत्तरी त्रिपुरा में कुछ सीटों पर विपक्षी कांग्रेस और सीपीएम को सफलता मिली है। विपक्ष ने इस जीत पर बीजेपी की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि वोटरों को आतंकी भय दिखाकर पंचायत चुनावों में वोट हासिल किए गए हैं।

I would urge @BJP4India Karyakartas from other states to interact with Karyakartas from Tripura. The Party’s repeated successes in the state demonstrate the power of development politics and democratic temperament. It also shows that with the right effort, everything is possible.

