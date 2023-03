Election Results: त्रिपुरा में बीजेपी को नुकसान! तिपरा मोथा ने चौंकाया, Election Commission की बेवसाइट दिखा रही ये रुझान

eciresults : चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, त्रिपुरा में बीेजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है जबकि मेघालय में एनपीपी आगे चल रही है।

Election Commission की बेबासाइट के अनुसार, त्रिपुरा में तिपरा मोथा ने चौंकाया है (File Photo- Express/Abhishek Saha)

Tripura, Nagaland, Meghalaya Elections Result:नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में मतों की गिनती जारी है। टीवी चैनल्स द्वारा दिखाए जा रहे शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है जबकि मेघालय में एनपीपी सबसे आगे चल रही है। यहां टीएमसी भी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं इन तीनों राज्यों को लेकर चुनाव आयोग की वेबसाइट क्या रुझाने दिखा रही है। Tripura Assembly Elections Result- चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, सुबह 11.09 बजे त्रिपुरा में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी। त्रिपुरा में बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है जबकि उसकी सहयोगी IPFT 1 सीट पर आगे चल रही है। त्रिपुरा में CPI (M) 11 जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। तिपरा मोथा पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। यह पार्टी 13 सीट पर आगे चल रही है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। Nagaland Assembly Election Results: नागालैंड में सुबह 11.10 बजे तक 43 सीटों के रुझान आ गए हैं जबकि एक सीट यहां बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत चुकी है। यहां बीजेपी की सहयोगी NDPP 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। NPF 2 सीट पर, निर्दलीय उम्मीदवार 1 सीट पर, जेडीयू 2 सीट पर , लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 3 सीट पर, एनसीपी 5 सीटों पर, रिपब्लिकन पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। Also Read गुजरात विधानसभा में हार्दिक पटेल ने पहली बार किया सवाल, अपनी ही सरकार को घेरा, स्पीकर ने भी की तारीफ Tripura Nagaland Meghalaya Election Results Live Meghalaya Assembly Election Results: मेघालय में सबसे आगे कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी चल रही है। सुबह 11.12 बजे रुझानों के अनुसार, वह 22 सीटों पर आगे है। टीएमसी 5 सीटों जबकि बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मेघालय में GNC 2 सीट पर, HSPDP 2 सीटों पर, निर्दलीय उम्मीदवार 2 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीट पर, पीडीएफ 1 सीटों पर, यूडीपी 7 सीटों पर वीपीपी 4 सीटों पर आगे चल रही है।

