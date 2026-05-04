Tollyganj Assembly Election Result 2026 (टॉलीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। टॉलीगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Aroop Biswas को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Babul Supriyo को उम्मीदवार बनाया। टॉलीगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरूप बिस्वास ने जीत हासिल की थी। टॉलीगंज सीट पर हार जीत का अंतर 50080 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को हराया था।

टॉलीगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tollyganj Election Result 2026

यहां देखें टॉलीगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tollyganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें टॉलीगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Dhali Rs 90,98,525 ~ 90 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 8th Pass Aroop Biswas Rs 2,08,43,771 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Graduate Debashis Das / Cases Age Education 0 59 Graduate Dr.Chandrachur Goswami Rs 12,03,394 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Doctorate Manas Sinha Roy Rs 48,12,426 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Professional Moumita Kirtan / Cases Age Education 0 26 Graduate Papia Adhikary Rs 4,17,92,520 ~ 4 Crore+ / Rs 22,23,000 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 0 64 Post Graduate Partha Pratim Biswas Rs 5,58,76,148 ~ 5 Crore+ / Rs 3,95,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Doctorate Rupa Biswas / Cases Age Education 0 41 Post Graduate Sumita Banerjee Rs 1,43,04,711 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Graduate Tapan Das Rs 8,53,721 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 48 12th Pass

टॉलीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tollyganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें टॉलीगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Aroop Biswas 2016 Aroop Biswas 2011 Aroop Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।