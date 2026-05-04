Titabor Assembly Election Result 2026 (टिटाबार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की टिटाबार विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। टिटाबार विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Bhaskar Jyoti Baruah को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Hemanta Kalita को उम्मीदवार बनाया। टिटाबार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के भास्कर ज्योति बरुआ ने जीत हासिल की थी। टिटाबार सीट पर हार जीत का अंतर 13379 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार हेमंता कलिता को हराया था।

टिटाबार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Titabor Election Result 2026

यहां देखें टिटाबार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Titabor (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें टिटाबार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhaskar Jyoti Baruah Rs 17,55,30,687 ~ 17 Crore+ / Rs 3,60,14,193 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 65 Graduate Dhiraj Gowala Rs 85,23,562 ~ 85 Lacs+ / Rs 31,50,000 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 0 44 12th Pass Pallav Saikia / Cases Age Education 0 46 12th Pass Pran Kurmi Rs 4,40,46,871 ~ 4 Crore+ / Rs 1,95,57,288 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 60 8th Pass

टिटाबार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Titabor Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें टिटाबार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Sri Tarun Gogoi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।