Tinsukia Assembly Election Result 2026 (तिनसुकिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की तिनसुकिया विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। तिनसुकिया विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sanjoy Kishan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Assam Jatiya Parishad ने Shamsher Singh को उम्मीदवार बनाया। तिनसुकिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के संजय किशन ने जीत हासिल की थी। तिनसुकिया सीट पर हार जीत का अंतर 70797 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Assam Jatiya Parishad उम्मीदवार शमशेर सिंह को हराया था।

तिनसुकिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tinsukia Election Result 2026

यहां देखें तिनसुकिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tinsukia (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तिनसुकिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhairaw Bhagat Rs 51,52,000 ~ 51 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 8th Pass Chintu Baruah Rs 4,84,500 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 10th Pass Devid Phukan / Cases Age Education 1 38 Graduate Professional Gobinda Joishy Rs 4,55,567 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Graduate Israil Nanda Rs 56,68,102 ~ 56 Lacs+ / Rs 3,77,660 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 69 10th Pass Jhony Kiron Nayak / Cases Age Education 0 43 12th Pass Lalan Sahani Rs 6,26,001 ~ 6 Lacs+ / Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 1 42 10th Pass Pulok Gohain Rs 4,03,00,595 ~ 4 Crore+ / Rs 47,27,376 ~ 47 Lacs+ Cases Age Education 0 49 12th Pass

तिनसुकिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tinsukia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तिनसुकिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sanjoy Kishan 2016 Sanjoy Kishan 2011 Rajendra Prasad Singh

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।