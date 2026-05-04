Tingkhong Assembly Election Result 2026 (टिंगखोंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की टिंगखोंग विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। टिंगखोंग विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bimal Borah को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Etuwa Munda को उम्मीदवार बनाया। टिंगखोंग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिमल बोराह ने जीत हासिल की थी। टिंगखोंग सीट पर हार जीत का अंतर 28394 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार एतुवा मुंडा को हराया था।

टिंगखोंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tingkhong Election Result 2026

यहां देखें टिंगखोंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tingkhong (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें टिंगखोंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bimal Borah Rs 4,82,23,916 ~ 4 Crore+ / Rs 59,49,232 ~ 59 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Bipul Gogoi Rs 1,48,77,044 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Post Graduate Mahabir Baske / Cases Age Education 4 38 12th Pass

टिंगखोंग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tingkhong Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें टिंगखोंग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bimal Borah 2016 Bimal Borah 2011 Atuwa Munda

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।