Thowra Assembly Election Result 2026 (थोवरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की थोवरा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। थोवरा विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Sushanta Borgohain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kushal Dowari को उम्मीदवार बनाया। थोवरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के सुशांत बोरगोहेन ने जीत हासिल की थी। थोवरा सीट पर हार जीत का अंतर 2006 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कुशल डोवारी को हराया था।

थोवरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Thowra Election Result 2026

यहां देखें थोवरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Thowra (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें थोवरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

थोवरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Thowra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें थोवरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sushanta Borgohain 2016 Kushal Dowari 2011 Sushanta Borgohain

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।