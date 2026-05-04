Tezpur Assembly Election Result 2026 (तेजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की तेजपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। तेजपुर विधानसभा सीट पर इस बार Asom Gana Parisad ने Prithiraj Rava को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Anuj Kumar Mech को उम्मीदवार बनाया। तेजपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Asom Gana Parisad के पृथ्वीराज राव ने जीत हासिल की थी। तेजपुर सीट पर हार जीत का अंतर 10123 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार अनुज कुमार मेक को हराया था।

तेजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tezpur Election Result 2026

यहां देखें तेजपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tezpur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तेजपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alok Nath Rs 1,76,54,663 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Nayan Moni Choudhury Rs 13,63,160 ~ 13 Lacs+ / Rs 9,54,674 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Post Graduate Pallabi Saikia / Cases Age Education 0 41 Post Graduate Prithiraj Rava Rs 1,95,49,694 ~ 1 Crore+ / Rs 46,74,546 ~ 46 Lacs+ Cases Age Education 0 67 12th Pass

तेजपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tezpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तेजपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Prithiraj Rava 2016 Brindaban Goswami 2011 Shri Rajen Borthakur

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।