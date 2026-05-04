Teok Assembly Election Result 2026 (तेओक विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की तेओक विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। तेओक विधानसभा सीट पर इस बार Asom Gana Parisad ने Renupoma Rajkhowa को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Pallabi Gogoi को उम्मीदवार बनाया। तेओक सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Asom Gana Parisad के रेनुपोमा राजखोवा ने जीत हासिल की थी। तेओक सीट पर हार जीत का अंतर 1350 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार पल्लबी गोगोई को हराया था।

तेओक विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Teok Election Result 2026

यहां देखें तेओक की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Teok (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तेओक विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bikash Saikia Rs 1,17,89,085 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Pallabi Saikia Gogoi Rs 2,89,17,427 ~ 2 Crore+ / Rs 18,20,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Graduate

तेओक में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Teok Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तेओक में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Renupoma Rajkhowa 2016 Renupoma Rajkhowa 2011 Membar Gogoi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।