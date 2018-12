तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से टी राजा सिंह लोध इकलौते उम्मीदवार थे, जिन्हें जीत हासिल हुई है। गोशमहल सीट से चुनाव लड़े लोध को 61854 वोट मिले, जबकि उनके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के प्रेम सिंह राठौर थे। उन्हें 44120 मत हासिल हुए। यानी लोध ने उन्हें 17734 वोटों के अंतर से मात दी। हैरत की बात है कि उनके खिलाफ लगभग भड़काऊ व नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लगभग 60 मामले दर्ज हैं, फिर भी जनता ने उन्हें चुना।

2014 के चुनावों में भी उन्होंने जीत का स्वाद चखा था। तब उन्होंने 46770 वोटों के साथ कांग्रेस के एम.मुकेश गौड़ को हराया था। लोध ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मंगलहाट डिविजन में पार्षद के तौर पर की थी। 2009 के निगम चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था।

तेलंगाना से लोध इकलौते विधायक थे, जिन्होंने चुनावों के दौरान यूपी, कर्नाटक और अन्य जगहों पर जाकर बीजेपी का प्रचार प्रसार किया था। राजनीतिक जानकार, उनकी जीत को बीजेपी की थोड़ी बहुत साख बचाने वाली विजय बता रहे हैं, क्योंकि अगर वह हार जाते तो सूबे में बीजेपी का पत्ता साफ ही हो जाता। वहीं, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा।

यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोध की निजी तौर पर प्रशंसा कर चुके हैं। बतौर स्टार प्रचारक बीते दिनों वह हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के लोध के विचार को बढ़ावा दिया था। हालांकि, बाद में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने योगी को इसी के लिए निशाने पर ले लिया था।

हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के मसले पर कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने लोध पर जुबानी हमला बोला था। उन्होंने एएनआई से कहा था- वह क्या सोचते हैं, ये डायलॉगबाजी करने से वोट आ जाएंगे। ये कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले? अगर ये शहर का नाम बदलने की कोशिश करेंगे, तो सिंह जी को बहुत तकलीफ होगी। सुनिए उन्होंने और क्या कहा था-

#WATCH Congress leader Renuka Chaudhary responds to BJP Hyderabad MLA Raja Singh's demand to change the city's name to Bhagyanagar. Chaudhary says 'We are proud Hyderabadis, Who is Raja Singh? He should go and change his name instead, no one will object' pic.twitter.com/VrqUYFqZ6l

— ANI (@ANI) November 9, 2018