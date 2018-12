चुनावी नतीजे से पहले बोली BJP- सरकार बनानी है तो ओवैसी को छोड़ो, हमसे नाता जोड़ो

तेलंगाना समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को जारी हो जाएंगे। नतीजों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने रविवार को कहा है कि वह के. चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति को तभी समर्थन दे सकती है अगर वह असदुद्दीन ओवैसी की ए.आई.एम.आई.एम का साथ छोड़ दे। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष के. लक्ष्मण ने कहा है, “TRS अगर AIMIM को ड्रॉप करती है तो हम उसे समर्थन दे सकते हैं। तेलंगाना में बिना समर्थन के कोई सरकार नहीं बना सकता।” समाचार एजंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने आगे कहा, “तेलंगाना में बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। अगर लोगों द्वारा किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हम सरकार का हिस्सा होंगे। हम कांग्रेस या AIMIM का साथ नहीं देंगे लेकिन अन्य विकल्प खुले हैं। हाई कमान से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।”

दूसरी तरफ TRS ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। एएनआई से ही बातचीत में TRS के प्रवक्ता भानु प्रसाद ने कहा, “हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। हम अपने दम पर ही सरकार बनाएंगे। हमें विश्वास है कि हम काफी सीटें जीतेंगे।” वहीं कांग्रेस ने कहा कि TRS हमेशा ही बीजेपी के लिए दूसरा विकल्प बना रहा इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी भी चंद्रशेखर राव और TRS पर हमला नहीं बोला। चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल में चंद्रशेखर राव की TRS को जबरदस्त जीत मिलती हुई दिख रही है। इंडिया टुडे ऐक्सि माई इंडिया एग्जिट पोल ने KCR को राज्य की 119 सीटों में से 79 से 91 के बीच सीटें दी हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के गठबंधन को महज 21 से 33 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी को एग्जिट पोल में 3 तो AIMIM को 4 से 7 के बीच सीटें मिली हैं।

