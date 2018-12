तेलंगाना में आज प्रचार का आखिरी दिन है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने दोनों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जो आप दोनों बरसों से लाला की दुकान चला रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओवैसी, राहुल के उस आरोप से खासे नाराज नजर आए जिसमें उन्होंने टीएसआर को भाजपा की बी टीम और ओवैसी की पार्टी को भाजपा की सी टीम बताया था। ओवैसी ने एक सवाल के जवाब में राज ठाकरे के द्वारा लगाए गए आरोप पर भी बात की जिसमें ठाकरे ने कहा था कि भाजपा, ओवैसी की मदद से दंगे कराने की योजना बना रही है।

बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा था कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुसलमीन (एआईएमआईएम) की मदद से दंगों की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दंगे का सहारा ले सकती है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद ओवैसी ने भी पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि इन लोगों को लगता है कि ओवैसी कोई एक टैबलेट है जिसे लेने से इन्हें ताकत मिल जाती है। उनका ग्राफ गिर रहा है, इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं। इन्हें छूट है, ये नाम लेने के लिए आजाद हैं।

ओवैसी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, “राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस हार रही है। वो जनेऊधारी हिंदू हैं। राहुल कहते हैं- मेरा हाथ चूम लो, मेरे साथ आ जाओ। कांग्रेस से कोई मुस्लिम सांसद नहीं जीतता। राहुल बताएं कि ट्रिपल तलाक के मसले पर कांग्रेस ने भाजपा का समर्थन क्यों किया।”

I Am not ‘B’ team or ‘C’ team but I am Team Hyderabad says Asaduddin Owaisi reacting on Congress allegation. pic.twitter.com/yqcftfL6Lu

