बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें 50 करोड़ रुपए दिए जाएं तो वो पीएम नरेन्द्र मोदी को मारने के लिए तैयार हैं। हाल ही में तेज बहादुर यादव का नामांकन वाराणसी से खारिज हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो करीब 2 साल पुराना है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जनसत्ता पुष्टि नहीं करता है।

This is the man MahaGathBandhan pit against @narendramodi – He allegedly wants to have Modi killed! Recently PM alluded to this! If this is true, I’m shocked at the lack of outrage & media attention! Should there not be a probe into the veracity if video & conspiracy if any pic.twitter.com/1Coiz46TzX

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 6, 2019