Tehatta Assembly Election Result 2026 (तेहट्टा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तेहट्टा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। तेहट्टा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tapas Kumar Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ashutosh Paul को उम्मीदवार बनाया। तेहट्टा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तपस कुमार साहा ने जीत हासिल की थी। तेहट्टा सीट पर हार जीत का अंतर 6915 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार आशुतोष पॉल को हराया था।

तेहट्टा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tehatta Election Result 2026

यहां देखें तेहट्टा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tehatta (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तेहट्टा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arabinda Biswas Rs 6,58,026 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Others Dilip Kumar Poddar Rs 57,63,968 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 54 Graduate Jamat Ali Mandal / Cases Age Education 0 52 Literate Judhisthir Sarkar Rs 2,23,171 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Jyotirmoy Sarkar Rs 2,72,27,815 ~ 2 Crore+ / Rs 9,01,091 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 2 68 Graduate Milan Sarkar / Cases Age Education 0 34 Graduate Najbul Ansary Rs 6,24,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 70,000 ~ 70 Thou+ Cases Age Education 0 37 10th Pass Samar Kumar Biswas Rs 25,32,200 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Post Graduate Subodh Chandra Biswas / Cases Age Education 1 61 Post Graduate Subrata Kabiraj Rs 98,74,309 ~ 98 Lacs+ / Rs 2,20,235 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 55 Graduate

तेहट्टा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tehatta Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तेहट्टा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tapas Kumar Saha 2016 Gouri Sankar Dutta 2011 Ranjit Kumar Mandal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।