‘नोमो टीवी’ को लेकर DTH प्रोवाइडर टाटा स्काई के एक ट्वीट से मोदी सरकार की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। टाटा स्काई ने ‘नमो टीवी’ को न्यूज चैनल करार दिया है। जबकि, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जरूरी औपचारिकताओं एवं शर्तों को पूरा नहीं करता। गौरतलब है कि नमो टीवी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जिसके बाद आयोग ने सूचना एवं प्रासरण मंत्रालय से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है।

दरअसल, गुरुवार को टाटा स्काई की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं, उनसे कई और सवाल खड़े हो गए हैं। टाटा स्काई से जब एक यूजर ने पूछा कि उसने ‘नमो टीवी’ सब्सक्राइब ही नहीं किया है, फिर इसे उसके पैक में क्यों जोड़ा गया है। इस पर डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का कहना था कि यह एक लॉन्च ऑफर है और उसे बंद नहीं किया जा सकता। टाटा स्काई ने कहा, ” यह राष्ट्रीय राजनीति की ताजा ब्रेकिंग न्यूज मुहैया कराने वाला हिंदी न्यूज सेवा है।”

Channel no 512 is NAMO TV, it is a Hindi news service which provides the latest breaking news on national politics ^Rudra

टाटा स्काई का यह ट्वीट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (IB) के दावे का ही खंडन है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में IB के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नमो टीवी एक सामान्य चैनल नहीं है। यह सिर्फ विज्ञापन मुहैया कराने वाला एक प्लैटफॉर्म है, जिसे सर्विस प्रोवाइडर ने लॉन्च किया है। सबसे बड़ी बात की यह चैनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर अप्रूव्ड चैनलों की लिस्ट में शामिल नहीं है। जबकि, किसी भी चैनल को सेवा में आने से पहले मंत्रालय से हरी झंडी लेनी पड़ती है।

Hi, this channel is added to all the subscribers as a launch offer. There is no option to delete the individual channel. However, we have made a note of your feedback and shall look into it.

गौरतलब है कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के जरिए इस टीवी चैनल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि वह अपने ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नमो टीवी पर लोग इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकते हैं।

The day we were most looking forward to is here!

At 5 PM, lakhs of Chowkidars from different parts of India will interact in the historic #MainBhiChowkidar programme.

This is an interaction you must not miss.

Watch it live on the NaMoApp or NaMo TV. pic.twitter.com/XXKkLUuE7X

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2019