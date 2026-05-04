Tarakeswar Assembly Election Result 2026 (तारकेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तारकेश्वर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। तारकेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ramendu Sinharay को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Swapan Dasgupta को उम्मीदवार बनाया। तारकेश्वर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रामेंदु सिंहराय ने जीत हासिल की थी। तारकेश्वर सीट पर हार जीत का अंतर 7484 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. स्वपन दासगुप्ता को हराया था।

तारकेश्वर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tarakeswar Election Result 2026

यहां देखें तारकेश्वर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tarakeswar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तारकेश्वर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adesh Khamrui Rs 39,49,808 ~ 39 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Ahamed Alamgir Middya Rs 15,13,200 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Astikmoni Malick / Cases Age Education 0 34 12th Pass Bhabani Prasad Mondal Rs 2,87,52,578 ~ 2 Crore+ / Rs 3,47,432 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 68 Post Graduate Diti Bhattacharjee Rs 8,54,673 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Post Graduate Imamul Hasan Mullik / Cases Age Education 0 52 Graduate Professional Jaydeb Santra Rs 46,06,052 ~ 46 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 5th Pass Madan Chandra Ghosh Rs 23,25,000 ~ 23 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 78 Graduate Nirmal Kumar Dhara / Cases Age Education 0 51 Graduate Ramendu Sinharay Rs 5,64,74,412 ~ 5 Crore+ / Rs 29,50,000 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 4 59 Graduate Santu Pan Rs 50,51,743 ~ 50 Lacs+ / Rs 3,06,680 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 4 29 Post Graduate Tapan Tudu / Cases Age Education 0 60 10th Pass

तारकेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tarakeswar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तारकेश्वर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ramendu Sinharay 2016 Rachhpal Singh 2011 Rachhpal Singh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।