Tapan Assembly Election Result 2026 (तपन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तपन विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। तपन विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Budhrai Tudu को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Kalpana Kisku को उम्मीदवार बनाया। तपन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बुधराई टुडू ने जीत हासिल की थी। तपन सीट पर हार जीत का अंतर 1650 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार कल्पना किस्कू को हराया था।

तपन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tapan Election Result 2026

यहां देखें तपन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Arjun Mardi IND Awaited
Avijit Baskey IND Awaited
Bankim Chandra Tappo INC Awaited
Bappai Horo Revolutionary Socialist Party Awaited
Bikash Nona SUCI(C) Awaited
Brijesh Hembram IND Awaited
Budhrai Tudu BJP Awaited
Chintamani Biha AITC Awaited
Jyoti Kujur BSP Awaited
Manuel Hansada Aam Janata Unnayan party Awaited
Sukanta Kisku IND Awaited

Tapan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तपन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Arjun Mardi IND-flag Rs 1,91,525 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 31 Graduate
Avijit Baskey IND-flag Rs 5,86,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 35 8th Pass
Bankim Chandra Tappo INC-flag /
Cases Age Education
0 55 12th Pass
Bappai Horo Revolutionary Socialist Party-flag Rs 28,30,196 ~ 28 Lacs+ / Rs 5,12,000 ~ 5 Lacs+
Cases Age Education
0 41 Post Graduate
Bikash Nona SUCI(C)-flag Rs 2,47,567 ~ 2 Lacs+ / Rs 45,000 ~ 45 Thou+
Cases Age Education
0 31 Post Graduate
Brijesh Hembram IND-flag /
Cases Age Education
0 31 Graduate
Budhrai Tudu BJP-flag Rs 86,69,715 ~ 86 Lacs+ / Rs 25,15,620 ~ 25 Lacs+
Cases Age Education
2 52 Graduate Professional
Chintamani Biha AITC-flag Rs 13,87,533 ~ 13 Lacs+ / Rs 7,000 ~ 7 Thou+
Cases Age Education
0 37 12th Pass
Jyoti Kujur BSP-flag /
Cases Age Education
0 33 Graduate
Manuel Hansada Aam Janata Unnayan party-flag Rs 37,70,000 ~ 37 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+
Cases Age Education
2 40 10th Pass
Sukanta Kisku IND-flag Rs 15,000 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 32 Graduate

तपन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tapan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तपन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे

Year
Party
Candidates Name
2021
BJP-flag
Budhrai Tudu
2016
AITC-flag
Bachchu Hansda
2011
AITC-flag
Bachchu Hansda

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
05:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: वेल्लापल्ली नटेसन ने कहा - एलडीएफ गठबंधन जीतेगा

केरल चुनाव को लेकर SNDP योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते; मुझे उम्मीद है कि LDF फिर से जीतेगा।

04:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: अभिषेक बनर्जी पर भड़के गौरव वल्लभ

एआईटीसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, "हम फाल्टा, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और मालदा-मुर्शिदाबाद में भी जीतेंगे। अभिषेक बनर्जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भय और आतंक का माहौल कहा जा सकता है। भय और आतंक का यह माहौल अब समाप्त होने वाला है, पश्चिम बंगाल में सुशासन वाली सरकार बनने जा रही है।"

04:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: सुबह 8 बजे से मतगणना, जानें कब आएगा रुझान

सुबह 8 बजे से वोटों से ही चुनाव नतीजों के लिए मतगणना शुरू होगी। अनुमान है कि सुबह साढ़ें 8 से 9 बजे के बाद पहला रुझान सामने आ जाएगा।

03:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में 77 केंद्रों में होगी मतगणना

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केन्‍द्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि मतगणना केंद्रो पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्‍तरीय सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई है। पहले, डाक से प्राप्‍त मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसके बाद इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वोटिंग मशीनों के मतों की गिनती होगी।

03:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: असम में बीजेपी-कांग्रेस ने उतारे सबसे ज्यादा उम्मीदवार

असम चुनाव में 722 उम्मीदवार है। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सबसे अधिक 99 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बीजेपी के 90, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के 30, सहयोगी असम गण परिषद के 26 और बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

02:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल चुनाव के लिए बनाए गए 436 ऑब्जर्वर्स

कल यानी 4 मई को पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती होने वाली है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने भी कमर कसते हुए 432 ऑब्जर्वर तैनात कर दिया है।

02:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: हर राउंड की गिनती के बाद अपडेट होता है आंकड़ा

ईवीएम के वोटों की गिनती अलग-अलग राउंड में होती है। गिनती के दौरान हर राउंड के बाद अपडेट जारी किया जाता है, जिससे यह पता चलता रहता है कि कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है और किस सीट पर मुकाबला कड़ा है।

01:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: पोस्टल बैलेट के बाद होती है ईवीएम वोटों की गिनती

पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम से वोटों की गिनती की जाती है। हर मशीन से यह साफ हो जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है और इसमें उम्मीदवारों के एजेंट भी मौजूद रहते हैं।

01:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: कैसे होती है वोटों की गिनती की शुरुआत

वोटों की गिनती की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होती है,जिसमें सेवा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अन्य लोगों के वोट शामिल होते हैं जो सीधे मतदान नहीं कर पाए थे। इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है, जिसमें हर मशीन को अधिकारियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है।

00:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: नाओपारा के बूथ पर मिली वीवीपैट पर्चिंयां

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राज्य में मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले, नोआपारा विधानसभा के बूथ नंबर 29 से कथित तौर पर प्राप्त वीवीपीएटी पर्चियां मध्यग्राम विधानसभा के इचापुर नीलगंज पंचायत के सुभाषनगर में फेंकी हुई मिलीं। इस सीट से सीपीआईएम उम्मीदवार गार्गी चटर्जी और पुलिस मौके पर पहुंची। टीएमसी से त्रिनांकुर भट्टाचार्जी और भाजपा से अर्जुन सिंह भी इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

00:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: आसनसोल में हंगामा

आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम परिसर के पास उस समय हंगामा मच गया, जब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में एक बंद मोबाइल फोन मिला। बीजेपी के एक नेता ने बताया, "कोई मोबाइल फोन लेकर यहां घुसने की कोशिश कर रहा था। हमारे जवानों ने उसे पकड़ लिया। मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं। मुझे नहीं पता पुलिस क्या कर रही है। एक मोबाइल फोन अंदर ले जाया जा रहा था, इसलिए हमने उसे रोका और इसीलिए हम यहां खड़े हैं। हम यहां किसी भी अनैतिक कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी अधिकारी टीएमसी के हैं।"

23:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में बीजेपी की जीत होगी - केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर कहा, "आनंद और उल्लास का जो क्षण है वह 4 मई तक और उसके बाद भी बना रहेगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की पक्की जीत होने वाली है।"

23:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: हुमायूं कबीर को बंगाल चुनाव नतीजों में किंग मेकर बनने की उम्मीद

आम जनता उन्नयन पार्टी (एयूजेपी) के संस्थापक और रेजिनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने कहा, "आम जनता उन्नयन पार्टी के जो भी उम्मीदवार जीतेंगे, उन सभी को बरहामपुर शहर बुलाया जाएगा। वे एक होटल में इकट्ठा होंगे और मैं स्वयं उनके साथ उपस्थित रहूंगा। मुझे विश्वास है कि कल किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी किंगमेकर की भूमिका निभाएगी। तृणमूल कांग्रेस या भाजपा पहले या दूसरे स्थान पर आ सकती हैं, लेकिन मेरी पार्टी तीसरे स्थान पर आएगी और किंगमेकर की भूमिका में बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार जीतेंगे।"

22:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: कुणाल घोष ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल

टीएमसी नेता और बेलेघाटा से उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा, "कल सुबह से काम शुरू करने वाले मतगणना एजेंटों के लिए पीने के पानी या खाने का कोई इंतजाम नहीं है। कल सुबह 5:30 बजे से वे मतगणना केंद्र के अंदर ही रहेंगे और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में वे लोग क्या करेंगे? हमने कहा है कि अगर हमें इजाजत दी गई तो हम अपने एजेंटों को पानी और खाना मुहैया कराएंगे, लेकिन हमें वह इजाजत नहीं मिल रही है। हमने कहा कि आप खुद इंतजाम करें, लेकिन वह भी उन्हें मंजूर नहीं है। हमारे एजेंटों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं। इन सब बातों से उनका ध्यान नहीं भटकेगा।" उन्होंने आगे कहा, "ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ वापसी कर रही हैं। मनोज अग्रवाल सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पहले हमारे मतगणना एजेंटों के लिए पीने के पानी और खाने का इंतजाम करें।"

22:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: इमरान प्रतापगढ़ी बोले- पांचों राज्यों में नहीं बनेगी बीजेपी

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में भी नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इन पांचों राज्यों में से किसी में भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अगर 25 लाख से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद दोबारा मतदान कराना पड़े, तो चुनाव आयोग के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। आने वाले समय में चुनाव आयुक्त आते-जाते रहेंगे, लेकिन आप जो संदेश छोड़ रहे हैं, उसका असर सदियों तक चुनावी व्यवस्था पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में उनकी (भाजपा की) सरकार नहीं बनेगी, चाहे वे कितने भी दावे करें।"

22:15 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: एग्जिट पोल्स भ्रम, ममता बनर्जी जीतेंगी- शशि थरूर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "सभी एग्जिट पोल ने काफी भ्रम पैदा कर दिया है। मेरा मानना ​​है कि ममता बनर्जी जीतेंगी। लेकिन शायद उन्हें पिछली बार की तरह इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलेगा।"

22:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: ममता से सुवेंदु का मुकाबला

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और भाबनीपुर से विपक्ष के नेता और बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी भाबनीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। 4 मई सोमवार यानी अब से लगभग 10 घंटे बाद विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना होनी है। भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से है।

21:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: पुलिस पर्यवेक्षक भी पहुंचे भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम

कोलकाता में पुलिस पर्यवेक्षक चरण सिंह मीना ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित स्ट्रांगरूम का दौरा किया और कल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

21:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: काउंटिंग से पहले भवानीपुर से स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे सीआरपीएफ के डीआईजी एसडी पांडे

विधानसभा चुनाव को लेकर 4 मई को पश्चिम बंगाल में मतगणना होनी है। उससे पहले सीआरपीएफ के डीआईजी एसडी पांडे ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित स्ट्रांगरूम का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

21:15 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: तमिलनाडु के रानीपेट में मतगणना की तैयारियां जारी

रानीपेट जिले में 2026 विधानसभा चुनाव के समापन के बाद मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। मतगणना वालाजापेट स्थित अरिगनार अन्ना सरकारी महिला कला महाविद्यालय में स्थापित निर्धारित केंद्रों पर होनी है। यहां विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) निर्वाचन क्षेत्रवार व्यवस्थित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर चंद्रकला ने मतगणना केंद्र पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अरक्कोनम, शोलिंगुर, रानीपेट और अरकोट निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारियों से मतगणना प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की।

21:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: गुवाहाटी में बीजेपी दफ्तर में जश्न को लेकर तैयारियां शुरू

असम चुनाव को लेकर कल सभी सीटों पर हुए मतदान की मतगणना होनी है। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। इसके चलते ही गुवाहाटी स्थित राज्य बीजेपी मुख्यालय में कल, 4 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां चल रही हैं।

20:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: सुवेंदु अधिकारी ने की लक्ष्मी-नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। ईश्वर हमारे साथ हैं। सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है।"

20:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: फाल्टा में मतदान और अभिषेक बनर्जी के ट्वीट को सुवेंदु ने बताया अहंकार

फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के ट्वीट पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह उनके अहंकार को दर्शाता है। यह काम नहीं करेगा। अंततः देश में लोकतंत्र की ही जीत होती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद वहां जंगल राज बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। 20 साल पहले बिहार में भी भीषण जंगल राज था। जनता ने उसे भी समाप्त कर दिया।

20:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: केरल में जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नेता दीपा दांसमुंशी

राज्य विधानसभा चुनावों पर CPI-M के सर्वेक्षण पर राज्य कांग्रेस प्रभारी दीपा दासमुंशी ने कहा, "भले ही वे 69 सीटें जीतने का दावा कर रहे हों, फिर भी वे जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।" मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा, "यह सब विधायकों की राय पर निर्भर करता है। परिणाम कल आ जाए। यह पार्टी का फैसला है।"

20:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: तीन लेवल का सुरक्षा घेरा तैयार - मुख्य चुनाव अधिकारी, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, "तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य पुलिस, राज्य सशस्त्र पुलिस और सीएपीएफ सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी हैं। हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों, सीएपीएफ, सभी को जानकारी दे दी गई है।"

19:47 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में मतगणना से पहले सख्त चुनाव आयोग, CEO बोले - हिंसा नहीं होनी चाहिए

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, "चुनाव आयोग ने मजिस्ट्रेटों, पुलिस, जिला अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी प्रकार की अशांति न फैलाएं और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। राज्य में चुनाव के बाद मतगणना के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि कल भी कुछ नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि कल मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से होने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मतगणना पारदर्शी होगी। हम हर स्तर पर इसकी निगरानी करेंगे। मैं सभी से शांति और संयम बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।"

19:27 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: सारी तैयारियां पूरी, नियमों के अनुसार होगा मतदान - बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, "सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है; हमारे रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर सभी तैयार हैं। उन्हें कई बार प्रशिक्षण दिया गया है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, सब कुछ नियमों के अनुसार होगा। मतगणना केंद्रों के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं।"

19:27 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: असम में सुरक्षा को लेकर भारी सतर्कता

असम में मतगणना को लेकर आई जानकारी के मुताबिक, केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) वाले 'स्ट्रॉन्ग रूम' की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। अधिकारी ईवीएम को ’स्ट्रॉन्ग रूम’ से मतगणना केंद्रों तक ले जाने के लिए 800 और पुलिसकर्मियों को तैनात करेंगे।

19:10 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: असम में 35 जिलों के 40 काउटिंग सेंटर्स में होगी मतगणना

असम की 126 विधानसभा सीट पर 722 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इनमें 39 महिला नेता भी हैं। इनका फैसला 4 मई को होगा। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असम के सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी।

18:54 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: कहां देखें चुनाव नतीजे?

अगर आप असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जनसत्ता डॉट कॉम के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in है। वोटों की गिनती 4 मई सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, और रुझान दिखाई देने लगेंगे।