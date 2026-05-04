Tapan Assembly Election Result 2026 (तपन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तपन विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। तपन विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Budhrai Tudu को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Kalpana Kisku को उम्मीदवार बनाया। तपन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बुधराई टुडू ने जीत हासिल की थी। तपन सीट पर हार जीत का अंतर 1650 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार कल्पना किस्कू को हराया था।

तपन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tapan Election Result 2026

यहां देखें तपन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tapan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तपन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arjun Mardi Rs 1,91,525 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 Graduate Avijit Baskey Rs 5,86,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Bankim Chandra Tappo / Cases Age Education 0 55 12th Pass Bappai Horo Rs 28,30,196 ~ 28 Lacs+ / Rs 5,12,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Bikash Nona Rs 2,47,567 ~ 2 Lacs+ / Rs 45,000 ~ 45 Thou+ Cases Age Education 0 31 Post Graduate Brijesh Hembram / Cases Age Education 0 31 Graduate Budhrai Tudu Rs 86,69,715 ~ 86 Lacs+ / Rs 25,15,620 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 2 52 Graduate Professional Chintamani Biha Rs 13,87,533 ~ 13 Lacs+ / Rs 7,000 ~ 7 Thou+ Cases Age Education 0 37 12th Pass Jyoti Kujur / Cases Age Education 0 33 Graduate Manuel Hansada Rs 37,70,000 ~ 37 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 2 40 10th Pass Sukanta Kisku Rs 15,000 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 Graduate

तपन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tapan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तपन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Budhrai Tudu 2016 Bachchu Hansda 2011 Bachchu Hansda

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।