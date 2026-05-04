असम की तंगला विधानसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की तंगला विधान सभा सीट से Bikan Chandra Deka, BJP से, Bishwadutta Tati, Gondvana Gantantra Party से, Jayanta Kumar Rabha, United Peoples Party Liberal से, Jitendra Chaliha, SUCI(C) से, Nagen Chandra Deka, Gana Suraksha Party से, Phulan Kachari, Voters Party International से, Rohit Pariga, INC से उम्मीदवार हैं।

असम में तंगला विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। तंगला विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

तंगला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tangla Election Result 2026

यहां देखें तंगला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tangla (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तंगला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bikan Chandra Deka Rs 1,20,06,140 ~ 1 Crore+ / Rs 9,69,886 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 62 Graduate Professional Bishwadutta Tati Rs 60,000 ~ 60 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 10th Pass Jayanta Kumar Rabha / Cases Age Education 0 50 Graduate Jitendra Chaliha Rs 68,541 ~ 68 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 10th Pass Nagen Chandra Deka Rs 1,01,01,271 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Phulan Kachari / Cases Age Education 0 52 10th Pass Rohit Pariga Rs 1,56,492 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 10th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।