Tamulpur Assembly Election Result 2026 (तामुलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की तामुलपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। तामुलपुर विधानसभा सीट पर इस बार United Peoples Party Liberal ने Leho Ram Boro को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bodoland Peoples Front ने Rangja Khungur Basumatary को उम्मीदवार बनाया। तामुलपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में United Peoples Party Liberal के लेहो राम बोरो ने जीत हासिल की थी। तामुलपुर सीट पर हार जीत का अंतर 32183 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bodoland Peoples Front उम्मीदवार रंगजा खुंगुर बसुमतारी को हराया था।

तामुलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tamulpur Election Result 2026

यहां देखें तामुलपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tamulpur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तामुलपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Badan Chandra Swargiary Rs 69,45,000 ~ 69 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Graduate Biswajit Daimary Rs 7,31,50,936 ~ 7 Crore+ / Rs 1,00,70,316 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Hareswar Swargiary / Cases Age Education 0 53 12th Pass Maheswar Rabha Rs 51,28,140 ~ 51 Lacs+ / Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 55 10th Pass Nabajit Sarania Rs 2,32,956 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Graduate Pramod Boro / Cases Age Education 0 51 12th Pass Rafel Daimary Rs 66,22,749 ~ 66 Lacs+ / Rs 8,76,546 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 63 Graduate

तामुलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tamulpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तामुलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Leho Ram Boro 2016 Emmanuel Mosahary 2011 Emmanuel Mosahary

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।