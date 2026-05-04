Tamulpur Assembly Election Result 2026 (तामुलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की तामुलपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। तामुलपुर विधानसभा सीट पर इस बार United Peoples Party Liberal ने Leho Ram Boro को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bodoland Peoples Front ने Rangja Khungur Basumatary को उम्मीदवार बनाया। तामुलपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में United Peoples Party Liberal के लेहो राम बोरो ने जीत हासिल की थी। तामुलपुर सीट पर हार जीत का अंतर 32183 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bodoland Peoples Front उम्मीदवार रंगजा खुंगुर बसुमतारी को हराया था।

तामुलपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tamulpur Election Result 2026

यहां देखें तामुलपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Badan Chandra Swargiary IND Awaited
Biswajit Daimary BJP Awaited
Hareswar Swargiary IND Awaited
Maheswar Rabha Voters Party International Awaited
Nabajit Sarania Gana Suraksha Party Awaited
Pramod Boro United Peoples Party Liberal Awaited
Rafel Daimary INC Awaited

Tamulpur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तामुलपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Badan Chandra Swargiary IND-flag Rs 69,45,000 ~ 69 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 65 Graduate
Biswajit Daimary BJP-flag Rs 7,31,50,936 ~ 7 Crore+ / Rs 1,00,70,316 ~ 1 Crore+
Cases Age Education
0 52 Post Graduate
Hareswar Swargiary IND-flag /
Cases Age Education
0 53 12th Pass
Maheswar Rabha Voters Party International-flag Rs 51,28,140 ~ 51 Lacs+ / Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+
Cases Age Education
0 55 10th Pass
Nabajit Sarania Gana Suraksha Party-flag Rs 2,32,956 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 33 Graduate
Pramod Boro United Peoples Party Liberal-flag /
Cases Age Education
0 51 12th Pass
Rafel Daimary INC-flag Rs 66,22,749 ~ 66 Lacs+ / Rs 8,76,546 ~ 8 Lacs+
Cases Age Education
0 63 Graduate

तामुलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tamulpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तामुलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे

Year
Party
Candidates Name
2021
United Peoples Party, Liberal-flag
Leho Ram Boro
2016
Bodoland Peoples Front-flag
Emmanuel Mosahary
2011
BPF-flag
Emmanuel Mosahary

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
08:16 (IST) 4 May 2026

असम के डेमोव से कांग्रेस उम्मीदवार को सरकार बनने की उम्मीद

सिवसागर, असम: डेमोव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार गोगोई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि नतीजे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप होंगे। हमें आशा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।

07:52 (IST) 4 May 2026

किस्सा मुख्यमंत्री का - ‘आंदोलन लंबा चलेगा, ऊर्जा बचाकर रखनी होगी’

असम की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहती। वे एक पूरे दौर, एक आंदोलन और एक पीढ़ी की उम्मीदों को अपने भीतर समेटे होते हैं। प्रफुल्ल कुमार महंत का नाम उन्हीं में आता है। एक साधारण छात्र नेता से लेकर राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर सिर्फ पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि का उदाहरण भी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक।

07:44 (IST) 4 May 2026

जोरहाट में जोरहाट, मरियानी और तिताबोर क्षेत्रों की गिनती होगी

असम: जोरहाट में एक मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य। यहां जोरहाट, मरियानी और तिताबोर विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती की जाएगी। 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

https://twitter.com/ANI/status/2051120419055505435?s=20

07:24 (IST) 4 May 2026

स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न दलों के एजेंट पहुंचने लगे

असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों (एलएसी) के स्ट्रॉन्ग रूम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंट गुवाहाटी के मणिराम देवान ट्रेड सेंटर में पहुंचने लगे हैं। 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

07:15 (IST) 4 May 2026

बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई का दावा- असम की जनता मजबूत जनादेश देगी

असम के दिसपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, "वोटों की गिनती अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। पूरे असम में यह महसूस किया जा सकता है कि लोगों ने भारी संख्या में बीजेपी और बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम तक असम की जनता एक मजबूत जनादेश देगी, जिसके तहत लगातार बीजेपी-नेतृत्व वाली सरकार बनेगी और हिमंत बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।"

https://twitter.com/ANI/status/2051113344548139208?s=20

06:57 (IST) 4 May 2026

बहुमत का आंकड़ा 64, BJP को 80+ सीटों का अनुमान

बहुमत के लिए 64 सीटें जरूरी हैं, जबकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 99 उम्मीदवार उतारे हैं।

06:43 (IST) 4 May 2026

722 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 जिलों के 40 काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी।

06:36 (IST) 4 May 2026

एग्जिट पोल में BJP को बढ़त

ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। इससे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की दूसरी बार वापसी की संभावना मजबूत दिख रही है।

06:35 (IST) 4 May 2026

आज आएगा असम चुनाव का फैसला

असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती जल्द शुरू होगी, जिससे साफ होगा कि सत्ता में कौन आएगा।