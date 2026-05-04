Tamluk Assembly Election Result 2026 (तामलुक विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तामलुक विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। तामलुक विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Saumen Kumar Mahapatra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Hare Krishna Bera को उम्मीदवार बनाया। तामलुक सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सौमेन कुमार महापात्रा ने जीत हासिल की थी। तामलुक सीट पर हार जीत का अंतर 793 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार हरे कृष्णा बेरा को हराया था।

तामलुक विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Tamluk Election Result 2026

यहां देखें तामलुक की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Tamluk (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तामलुक विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajijul Mallik Rs 18,20,872 ~ 18 Lacs+ / Rs 5,65,949 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 1 52 8th Pass Arun Jana Rs 26,22,034 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Post Graduate Ashadul Rahaman Sk / Cases Age Education 0 41 Graduate Biswajit Biswas Rs 6,000 ~ 6 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 10th Pass Dipankar Metya Rs 10,18,168 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Dipendra Narayan Roy / Cases Age Education 0 60 Graduate Professional Haradhan Mazumdar Rs 8,73,200 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Hare Krishna Bera Rs 7,93,14,028 ~ 7 Crore+ / Rs 27,05,775 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 66 Post Graduate Harekrishna Bera / Cases Age Education 0 29 10th Pass Nabendu Ghara Rs 53,35,591 ~ 53 Lacs+ / Rs 9,71,722 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 1 53 Post Graduate Rajes Pramanik Rs 3,92,300 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass

तामलुक में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Tamluk Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तामलुक में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Saumen Kumar Mahapatra 2016 Ashok Kumar Dinda 2011 Sauman Kumar Mahapatra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।