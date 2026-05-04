Taldangra Assembly Election Result 2026 (तालडांगरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की तालडांगरा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। तालडांगरा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Arup Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Shyamal Kumar Sarkar (BENU) को उम्मीदवार बनाया। तालडांगरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरूप चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। तालडांगरा सीट पर हार जीत का अंतर 12377 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार श्यामल कुमार सरकार (बेनु) को हराया था।

तालडांगरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Taldangra Election Result 2026

यहां देखें तालडांगरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Taldangra (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें तालडांगरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Debkanti Mahanti Rs 99,03,225 ~ 99 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Falguni Singhababu Rs 18,91,396 ~ 18 Lacs+ / Rs 16,13,911 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Nayan Das Chakraborty / Cases Age Education 0 42 Graduate Prasenjit Singha Rs 23,781 ~ 23 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Raju Karmakar Rs 86,499 ~ 86 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Sk Salam Hossain / Cases Age Education 0 32 12th Pass Souvik Patra Rs 18,16,148 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 32 10th Pass Subhendu Mahata Rs 8,87,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass

तालडांगरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Taldangra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें तालडांगरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arup Chakraborty 2016 Samir Chakraborty 2011 Manoranjan Patra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।