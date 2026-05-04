Swarupnagar Assembly Election Result 2026 (स्वरूपनगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की स्वरूपनगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। स्वरूपनगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bina Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Brindaban Sarkar को उम्मीदवार बनाया। स्वरूपनगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बीना मोंडल ने जीत हासिल की थी। स्वरूपनगर सीट पर हार जीत का अंतर 34800 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार वृंदाबन सरकार को हराया था।

स्वरूपनगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Swarupnagar Election Result 2026

यहां देखें स्वरूपनगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Swarupnagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें स्वरूपनगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bidyut Mondal Rs 1,07,399 ~ 1 Lacs+ / Rs 80,656 ~ 80 Thou+ Cases Age Education 0 27 12th Pass Bina Mondal Rs 3,93,97,424 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Bina Mondal / Cases Age Education 0 27 8th Pass Biswajit Mondal Rs 3,37,43,619 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Professional Debabrata Biswas Rs 6,04,074 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Graduate Ritesh Mondal / Cases Age Education 0 45 Post Graduate Tarak Chandra Sarkar Rs 15,20,965 ~ 15 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Post Graduate Tarak Saha Rs 27,24,134 ~ 27 Lacs+ / Rs 42,96,769 ~ 42 Lacs+ Cases Age Education 5 46 8th Pass

स्वरूपनगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Swarupnagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें स्वरूपनगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bina Mondal 2016 Bina Mondal 2011 Bina Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।