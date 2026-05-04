Suti Assembly Election Result 2026 (सूती विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सूती विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सूती विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Emani Biswas को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Koushik Das को उम्मीदवार बनाया। सूती सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के इमानी बिस्वास ने जीत हासिल की थी। सूती सीट पर हार जीत का अंतर 70701 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कौशिक दास को हराया था।

सूती विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Suti Election Result 2026

यहां देखें सूती की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Suti (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सूती विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities A. K. M Hasanujjaman Rs 25,50,000 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Alfajuddin Biswas Rs 32,63,032 ~ 32 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 59 10th Pass Anup Kumar Singha / Cases Age Education 0 51 Post Graduate Badirul Islam Rs 8,41,754 ~ 8 Lacs+ / Rs 2,68,685 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Emani Biswas Rs 9,70,27,270 ~ 9 Crore+ / Rs 3,86,46,804 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 1 51 Graduate Kausik Das / Cases Age Education 0 43 Post Graduate Mahabir Ghosh Rs 54,93,632 ~ 54 Lacs+ / Rs 16,56,228 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 3 41 10th Pass Md Sanaul Hoque Rs 7,80,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 35 Graduate Md Zaid / Cases Age Education 4 43 10th Pass Rajib Chatterjee Rs 34,32,000 ~ 34 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 12th Pass

सूती में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Suti Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सूती में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Emani Biswas 2016 Humayun Reza 2011 Emani Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।