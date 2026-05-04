Suri Assembly Election Result 2026 (सूरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सूरी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सूरी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bikash Roychoudhury को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Chattopadhyay Jagannath को उम्मीदवार बनाया। सूरी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के विकास रॉय चौधरी ने जीत हासिल की थी। सूरी सीट पर हार जीत का अंतर 7320 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को हराया था।

सूरी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Suri Election Result 2026

यहां देखें सूरी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Suri (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सूरी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adhikari Sanjoy Rs 13,89,91,847 ~ 13 Crore+ / Rs 3,29,19,472 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 54 Graduate Avishek Chakraborty Rs 2,88,503 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Bhaskar Das / Cases Age Education 0 63 Graduate Jagannath Chattopadhyay Rs 1,95,24,400 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 48 Post Graduate Jinnatul Khan Rs 4,000 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 10th Pass Kohinur Khatun / Cases Age Education 0 43 12th Pass Monir Hossain Khan Rs 9,99,604 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 10th Pass Motiur Rahaman Rs 51,86,333 ~ 51 Lacs+ / Rs 16,50,000 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 1 45 12th Pass Nitai Ankur / Cases Age Education 0 57 12th Pass Rajina Khatun Rs 16,218 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 8th Pass Sekh Dalim Rs 12,156 ~ 12 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 8th Pass Ujjal Chatterjee / Cases Age Education 2 58 10th Pass

सूरी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Suri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सूरी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bikash Roychoudhury 2016 Asok Kumar Chattopadhyay 2011 Swapan Kanti Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।