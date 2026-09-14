Suratgarh Nagar Palika Election Result 2026 (सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव परिणाम २०२६ ) LIVE: गंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। सूरतगढ़ नगर पालिका में कुल 45 वार्ड हैं। यहां देखें सभी वार्डों के चुनाव परिणाम, विजेता उम्मीदवार और किस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की।

सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव परिणाम २०२६ LIVE

सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव परिणाम २०२६ का लाइव अपडेट यहां देखा जा सकता है। गंगानगर जिले के इस नगर निकाय में कुल 45 वार्ड हैं, जहां पार्षद पद के लिए चुनाव हुआ है। मतगणना पूरी होने के साथ ही इस पेज पर वार्डवार विजेता उम्मीदवारों और उनकी पार्टी की जानकारी अपडेट की जा रही है।

सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव के नतीजों में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज की, कितने निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे और किस वार्ड से कौन उम्मीदवार जीता, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। परिणाम घोषित होने के साथ आंकड़े लगातार अपडेट किए जाएंगे।

सूरतगढ़ नगर पालिका वार्ड-वाइज चुनाव परिणाम 2019

वार्ड नंबर उम्मीदवार पार्टी स्थिति 1 Saleem INC विजेता 2 Mohmad Farook INC विजेता 3 Prakash Kour IND विजेता 4 Bhagirath INC विजेता 5 Dalip INC विजेता 6 Mohan Kanwar BJP विजेता 7 Lichma Devi INC विजेता 8 Suresh Kumar INC विजेता 9 Hansraj Swami BJP विजेता 10 Nitin Kumar IND विजेता 11 Sabnam Bano INC विजेता 12 Suresh IND विजेता 13 Sarla BJP विजेता 14 Priyanka Kalyana BSP विजेता 15 Prameshvari Devi Godara INC विजेता 16 Jasram INC विजेता 17 Mahender Godara IND विजेता 18 Lakhvinder Singh INC विजेता 19 Jagdish BJP विजेता 20 Shanker Lal INC विजेता 21 Kalavati Devi Chhimpa IND विजेता 22 Santosh BJP विजेता 23 Bharat Bhushan INC विजेता 24 Pushpendra INC विजेता 25 Sanjay Agarwal BJP विजेता 26 Om Prakash INC विजेता 27 Tulsi INC विजेता 28 Parmeshwari IND विजेता 29 Birma BJP विजेता 30 Madanlal CPI(M) विजेता 31 Basant Kumar INC विजेता 32 Om Prakash BJP विजेता 33 Vimla IND विजेता 34 Rajeev BJP विजेता 35 Madanlal Choudhari INC विजेता 36 Tara Devi BJP विजेता 37 Pars Ram Bhatia INC विजेता 38 Yasmin BJP विजेता 39 Hariprasad BJP विजेता 40 Kamala Devi INC विजेता 41 Sandeep Kumar INC विजेता 42 Sunil Saini IND विजेता 43 Mumtaj Ali IND विजेता 44 Roshni Bano INC विजेता 45 Rothiash Kumar INC विजेता

सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

जानकारी विवरण नगर निकाय सूरतगढ़ नगर पालिका जिला गंगानगर निकाय का प्रकार नगर पालिका कुल वार्ड 45 मतगणना/रिजल्ट की तारीख 14 Sep 2026 कुल विजेता –

राजस्थान नगर निकाय चुनाव कब हुआ और सूरतगढ़ नगर पालिका की मतगणना कब?

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 09 Sep 2026 और 11 Sep 2026 को हुआ। सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव में कुल 45 वार्डों में पार्षद पद के लिए उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। सूरतगढ़ नगर पालिका चुनाव में मतदान के बाद मतगणना 14 Sep 2026 को की जा रही है। मतगणना पूरी होने के बाद सभी वार्डों के अंतिम परिणाम इस पेज पर अपडेट किए जाएंगे।

राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम २०२६

राजस्थान के 309 नगर निकायों के चुनाव परिणाम यहां देखें। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं। सभी निकायों के वार्डवार चुनाव परिणाम और विजेता उम्मीदवारों की जानकारी उपलब्ध होने के साथ अपडेट की जा रही है।

Live Updates Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: 38889 कैंडिडेट की किस्मत का होगा फैसला राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। इस चुनाव में कुल 38889 उम्मीदवारों की हार-जीत का फैसला होगा। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: आज आएगा परिणाम राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम आज (14 सितंबर 2026) को जारी किया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनावी नतीजों के बाद क्या होगा? राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मेयर, सभापति और चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चैयरमेन के लिए वोटिंग होगी। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दूसरे फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझनू, अलवर, जालौर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना-कुचामन, करौली, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग अजमेर नागौर टोंक ब्यावर भीलवाड़ा कोटपूतली-बहरोड़ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू भरतपुर धौलपुर सवाई माधोपुर अलवर सीकर झुंझुनूं जोधपुर जालोर पाली सिरोही कोटा बारां बूंदी झालावाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद प्रतापगढ़ डीग-कुम्हेर करौली दौसा डीग बालोतरा जयपुर 2028 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? इस चुनाव को 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज की वोटिंग का ब्यौरा पहले फेज में कुल 162 नगर निकायों में वोटिंग हुई थी जिसमें से 131 नगरपालिका, 27 नगर परिषद और 4 नगर निगम शामिल हैं। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: कब आएंगे राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे? राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का परिणाम सोमवार (14 सितंबर 2026) को जारी किया जाएगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दोनों फेज का वोटिंग प्रतिशत राजस्थान नगर निकाय चुनाव दो फेज में पूरा हुआ था। पहला फेज 9 और दूसरा फेज 11 सितंबर को हुआ था। पहले फेज का वोटिंग प्रतिशत 76.41 फीसदी रहा था जबकि दूसरे फेज का वोटिंग प्रतिशत 74.05 फीसदी रहा था। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: 10167 वार्ड के लिए हुई थी वोटिंग राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 का रिजल्ट सोमवार (14 सितंबर) को आएंगे। 10167 वार्ड के लिए दो फेज में मतदान हुआ था। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनावी नतीजों के बाद क्या होगा? राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मेयर, सभापति और चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चैयरमेन के लिए वोटिंग होगी। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनाव के समय कहां-कहां हुआ था बवाल राजस्थान नगर निकाय चुनाव के दौरान हनुमानगढ़, टोंक और दौसा से वोटिंग के बीच हंगामे की खबरें सामने आई थीं। हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके में बूथ संख्या 129-130 पर दो प्रत्याशियों के बीच विवाद के बाद हाथापाई की खबर सामने आई थी। यहां एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जबकि विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति पर ईंट से हमला किए जाने की सूचना भी सामने आई। हंगामे के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी और लोगों ने बूथ के गेट बंद कर दिए गए थे। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दो फेज में हुई थी वोटिंग राजस्थान में 309 शहरी निकायों के 10167 वार्ड के लिए मतदान दो फेज में हुआ था। पहले फेज के लिए 9 सितंबर को और दूसरे फेज के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी। राजस्थान: मतदान केंद्र के बाहर दीया कुमारी को करना पड़ा विरोध का सामना, लगे यूजीसी रोल बैक के नारे दीया कुमारी को जयपुर में कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये लोग 'यूजीसी रोल बैक' के नारे लगा रहे थे। ... अधिक जानकारी Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: 14 सितंबर सुबह 8 बजे से आएंगे नतीजे राजस्थान नगर निकाय 2026 के लिए 311 निकायों के हर वार्ड का नतीजे 14 सितंबर सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे। Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: दूसरे फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझनू, अलवर, जालौर, पाली, सिरोही, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना-कुचामन, करौली, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: पहले फेज में इन जिलों में हुई थी वोटिंग अजमेर नागौर टोंक ब्यावर भीलवाड़ा कोटपूतली-बहरोड़ श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू भरतपुर धौलपुर सवाई माधोपुर अलवर सीकर झुंझुनूं जोधपुर जालोर पाली सिरोही कोटा बारां बूंदी झालावाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद प्रतापगढ़ डीग-कुम्हेर करौली दौसा डीग बालोतरा जयपुर Rajasthan Nikay Chunav 2026 Result LIVE Updates: चुनावी नतीजों के बाद क्या होगा? 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डिस्क्लेमर: इस पेज पर दी गई चुनाव संबंधी जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपडेट की जा रही है। परिणाम और आंकड़ों में बदलाव संभव है। अंतिम एवं सटीक जानकारी के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक स्रोत को देखें।