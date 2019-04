हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मशहूर फिल्म अभिनेता सनी देओल ने अपना पहलो रोडशो किया। सनी देओल ने यह रोडशो राजस्थान को बाड़मेर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी, खासकर युवाओं में सनी देओल को देखने के लिए गजब का उत्साह दिखाई दिया। रोडशो के दौरान सनी देओल एक खुली गाड़ी में सवार थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। वहीं रोडशो के बैकग्राउंड में सनी देओल की मशहूर फिल्मों के डायलॉग सुनाई दे रहे थे। इनमें फिल्म दामिनी का तारीख पे तारीख और गदर फिल्म का हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जैसे डायलॉग बज रहे थे।

सनी देओल के प्रशंसक उनसे हाथ मिलाने को उत्साहित दिखाई दिए। कुछ प्रशंसक जहां सनी को गिफ्ट तो कुछ उन्हें राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी उपहार में दे रहे थे। बता दें कि बाड़मेर लोकसभा सीट से कैलाश चौधरी का सामना भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेन्द्र सिंह के साथ है। बता दें कि सनी देओल पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर भाजपा नेता और मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना सांसद थे। अब उनके देहांत के बाद भाजपा ने इस सीट पर सनी देओल को उतारा है।

#WATCH Barmer: Sunny Deol holds his first roadshow after joining BJP, campaigns for BJP LS candidate from Barmer, Kailash Choudhary. Dialogue from the movie ‘Gadar’, “Hindustan Zindabad tha, zindabad hai, zindabad rahega” heard in the background #Rajasthan #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/OjVXPJRJkU

— ANI (@ANI) April 27, 2019