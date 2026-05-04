Sujapur Assembly Election Result 2026 (सुजापुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सुजापुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। सुजापुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Md Abdul Ghani को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Isha Khan Choudhury को उम्मीदवार बनाया। सुजापुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मोहम्मद अब्दुल घनी ने जीत हासिल की थी। सुजापुर सीट पर हार जीत का अंतर 130163 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार ईशा खान चौधरी को हराया था।

सुजापुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sujapur Election Result 2026

यहां देखें सुजापुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sujapur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सुजापुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Hannan Rs 18,80,271 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Abdul Hannan Rs 18,57,47,940 ~ 18 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 70 Graduate Abhijit Rajak / Cases Age Education 1 36 Post Graduate Aktar Samim Rs 80,100 ~ 80 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass Debanjan Poddar Rs 1,75,172 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 12th Pass Manirul Islam / Cases Age Education 1 40 8th Pass Md Faruque Sekh Rs 40,62,953 ~ 40 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 12th Pass Md Irak Ajam Rs 16,22,228 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass Md Jasimuddin / Cases Age Education 0 36 Post Graduate Md Naimullah Ansari Rs 6,26,386 ~ 6 Lacs+ / Rs 12,95,003 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Md Nasirul Sk Rs 4,97,695 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 8th Pass Md. Karimullah Haque / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Sabina Yasmin Rs 47,68,019 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Post Graduate Sabina Yeasmin Rs 5,58,67,265 ~ 5 Crore+ / Rs 75,70,667 ~ 75 Lacs+ Cases Age Education 1 48 Post Graduate

सुजापुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sujapur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सुजापुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Md Abdul Ghani 2016 Isha Khan Chodhury 2011 Abu Nasar Khan Choudhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।