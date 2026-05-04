असम की श्रीजनग्राम विधानसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असम की श्रीजनग्राम विधान सभा सीट से Bhadreswar Barman, IND से, Hanif Ali Sk., SUCI(C) से, Md. Nurul Islam, INC से, Nurul Amin Khan, Vikas India Party से, Rejaul Karim Sarkar, All India United Democratic Front से, Shahidul Hoque, Asom Gana Parishad से उम्मीदवार हैं।

असम में श्रीजनग्राम विधानसभा समेत कुल 126 विधान सभाएँ हैं। असम में सरकार के गठन के लिए किसी भी दल को न्यूनतम 64 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य में पिछले दो बार लगातार भाजपा ने बहुमत हासिल किया। वर्तमान में हिमंत बिस्व सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव लड़ा है जबकि कांग्रेस पार्टी ने गौरव गोगोई ने नेतृत्व में असम चुनाव में ताल ठोकी। श्रीजनग्राम विधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं क्योंकि यह सीट परिसीमन के बाद निर्मित हुई है।

श्रीजनग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Srijangram Election Result 2026

यहां देखें श्रीजनग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Srijangram (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें श्रीजनग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhadreswar Barman Rs 76,000 ~ 76 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 12th Pass Hanif Ali Sk. Rs 83,683 ~ 83 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Md. Nurul Islam / Cases Age Education 0 45 Graduate Nurul Amin Khan Rs 5,75,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 1,55,220 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 31 Graduate Rejaul Karim Sarkar Rs 1,10,93,714 ~ 1 Crore+ / Rs 8,97,758 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 41 Graduate Shahidul Hoque / Cases Age Education 1 45 8th Pass

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।