Sreerampur Assembly Election Result 2026 (श्रीरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। श्रीरामपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Dr. Sudipto Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Kabir Shankar Bose को उम्मीदवार बनाया। श्रीरामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के डॉ. सुदीप्तो रॉय ने जीत हासिल की थी। श्रीरामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 23433 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कबीर शंकर बोस को हराया था।

श्रीरामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sreerampur Election Result 2026

यहां देखें श्रीरामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sreerampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें श्रीरामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhaskar Bhattacharjee Rs 78,32,708 ~ 78 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 12th Pass Bhaskar Bhattacharya Rs 1,43,97,276 ~ 1 Crore+ / Rs 96,332 ~ 96 Thou+ Cases Age Education 1 68 Graduate Nabanita Chakraborty / Cases Age Education 3 35 Post Graduate Samir Sarkar Rs 7,06,544 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Sandip Bhattacharyya Rs 57,08,605 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate Santosh Kumar Singh (S. K. Singh) / Cases Age Education 2 55 12th Pass Sarkar Mangal Rs 21,110 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 8th Pass Sima Pal Rs 60,30,000 ~ 60 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 10th Pass Subhankar Sarkar / Cases Age Education 0 66 Graduate Swapan Roy Rs 4,88,485 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 10th Pass Tanmoy Ghosh Rs 4,38,27,952 ~ 4 Crore+ / Rs 24,55,926 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional

श्रीरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sreerampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें श्रीरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Sudipto Roy 2016 Dr. Sudipta Roy 2011 Sudipta Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।