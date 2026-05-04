सोरभोग विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।

सोरभोग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Communist Party Of India (Marxist) के मनोरंजन तालुकदार ने जीत हासिल की थी। सोरभोग सीट पर हार जीत का अंतर 10262 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शंकर चंद्र दास को हराया था।

सोरभोग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sorbhog Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सोरभोग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manoranjan Talukdar 2016 Ranjeet Kumar Dass 2011 Ranjit Kumar Das

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।