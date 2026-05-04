सूटिया विधान सभा सीट परिसीमन के बाद समाप्त हो गयी है।

सूटिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के पद्मा हजारिका ने जीत हासिल की थी। सूटिया सीट पर हार जीत का अंतर 24375 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार प्राणेश्वर बसुमतारी को हराया था।

सूटिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sootea Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सूटिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Padma Hazarika 2016 Padma Hazarika 2011 Sri Padma Hazarika

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।