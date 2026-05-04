Sonarpur Uttar Assembly Election Result 2026 (सोनारपुर उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सोनारपुर उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। सोनारपुर उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Firdousi Begum को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ranjan Baidya को उम्मीदवार बनाया। सोनारपुर उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के फिरदौसी बेगम ने जीत हासिल की थी। सोनारपुर उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 36090 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रंजन बैद्य को हराया था।

सोनारपुर उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sonarpur Uttar Election Result 2026

यहां देखें सोनारपुर उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sonarpur Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सोनारपुर उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abul Kashem Rs 70,000 ~ 70 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 10th Pass Anindya Ray Chaudhury Rs 12,53,986 ~ 12 Lacs+ / Rs 1,28,859 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 72 Graduate Arup Mandal / Cases Age Education 0 51 Post Graduate Debasish Dhar Rs 2,48,30,694 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Dipendu Isar Rs 7,68,504 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 12th Pass Firdousi Begam / Cases Age Education 0 51 12th Pass Jagannath Kumir Rs 1,82,48,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 Graduate Professional Monalisa Sinha Rs 20,38,966 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 44 Post Graduate Narayan Das / Cases Age Education 0 46 Post Graduate Samir Bhattacharya Rs 28,73,248 ~ 28 Lacs+ / Rs 13,00,000 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 69 Graduate Sanjoy Pramanik Rs 16,520 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Saraswati Mondal / Cases Age Education 0 45 Graduate Sushama Maity Manna Rs 1,40,41,302 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Graduate

सोनारपुर उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sonarpur Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सोनारपुर उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Firdousi Begum 2016 Firdousi Begum 2011 Firdousi Begum

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।