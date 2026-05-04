Sonarpur Dakshin Assembly Election Result 2026 (सोनारपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Arundhuti Maitra (LOVELY) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Anjana Basu को उम्मीदवार बनाया। सोनारपुर दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरुंधति मित्रा(लवली) ने जीत हासिल की थी। सोनारपुर दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 26181 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अंजना बसु को हराया था।

सोनारपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Sonarpur Dakshin Election Result 2026

यहां देखें सोनारपुर दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Sonarpur Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arundhuti Maitra(Lovely) Rs 4,14,73,707 ~ 4 Crore+ / Rs 50,00,000 ~ 50 Lacs+ Cases Age Education 0 35 Graduate Asima Mondal Rs 4,37,209 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 8th Pass Atrasta Nath / Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Dilip Gayen Rs 96,21,906 ~ 96 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Post Graduate Minati Mitra Halder Rs 50,93,173 ~ 50 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 12th Pass Paramita Dasgupta / Cases Age Education 0 58 Graduate Pradip Kumar Mandal Rs 49,25,000 ~ 49 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Prohallad Naskar Rs 9,96,223 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 12th Pass Rajanya Haldar(Sara) / Cases Age Education 0 27 Post Graduate Rathin Sarkar Rs 83,76,500 ~ 83 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Post Graduate Rumpa Ganguly Rs 6,13,737 ~ 6 Lacs+ / Rs 90,000 ~ 90 Thou+ Cases Age Education 0 42 Literate Rupa Ganguly / Cases Age Education 5 59 Graduate Rupa Mondal Rs 13,67,380 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 8th Pass Subrata Dutta Rs 3,07,89,518 ~ 3 Crore+ / Rs 10,30,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 2 62 Graduate

सोनारपुर दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Sonarpur Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें सोनारपुर दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arundhuti Maitra (Lovely) 2016 Jiban Mukhopadhyay

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।